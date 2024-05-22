SASKİ kaçak su kullanımına karşı denetim başlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaçak su kullanımlarına karşı denetim başlattı. Su maliyetlerinin artışına sebebiyet veren, bilinçsiz tüketime yol açan kaçak kullanımların tespit edilmesiyle birlikte yasal süreç de başlatılacak.

SAKARYA (İGFA) - Kaçak su kullanım oranının en yüksek olduğu Sapanca başta olmak üzere şehrin tamamında denetimler sıklaştırılacak. Su kaynakları koruma altına alınacak, kaçak kullanımdan dolayı oluşan kayıp ortadan kaldırılacak. Kaçak kullanımın engellenmesi ile bilinçsiz su tüketiminin de önüne geçilecek.

KAÇAK KULLANIMLARIN ENGELLENMESİ İLE SU MALİYETİ DÜŞÜRÜLECEK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Su maliyetlerinin düşmesine katkı sağlayacak çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz gelir ile şehrimize yeni projeler kazandıracağız. Aynı zamanda su maliyetlerini düşürerek vatandaşlarımız için zaman içerisinde yeni su indirimleri de yapmayı hedefliyoruz” denildi.

VATANDAŞLARIMIZIN HAKKINI KORUYACAĞIZ

Açıklamanın devamında, “Sakarya’da yaşayan her bir vatandaşımızın hakkı olan su kaynaklarını kişilerin menfaati doğrultusunda kullanılmasının önüne geçeceğiz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken üzerimizde bulunan sorumluluğun bilinciyle hareket edecek ve şehir genelinde kaçak kullanımı tamamen ortadan kaldıracağız” ifadeleri kullanıldı.