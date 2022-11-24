SASKİ'den Hendek'te sudaki bulanıklığı yerinde inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ heyeti, deprem dolayısıyla su kaynağında bulanıklık oluşan Hendek ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Bulanıklığın giderilmesi için çalışan ekipler aynı zamanda su analizlerini de sıklıkla yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) heyeti, meydana gelen deprem nedeniyle su kaynağında bulanıklık oluşan Hendek ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Merkez üssü Düzce Gölyaka olan deprem bölgesinin Hendek’in içme suyu kaynağı Dikmen bölgesine yakınlığından dolayı ilçenin su kaynağında bulanıklık meydana geldi. İçme suyu kaynağında meydana gelen bulanıklığın giderilme çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla bölgeye ivedilikle ulaşan heyet, kaynağın temizlenmesi ve su analizlerinin yapılması için harekete geçti.

SU SEVİYESİ NORMALE DÖNENE KADAR EKİPLER SAHADA

Temiz suyun bölgeye yeniden kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade eden SASKİ heyeti, “Depremin merkez üssünün Hendek ilçemizin su kaynağına çok yakın olması sebebiyle kaynakta bulanıklık meydana geldi. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sabahın ilk ışıklarından itibaren yürütüyor. Bizler de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce’nin talimatıyla bölgeye gelerek devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Bölgeden alınan su numunesinin sıklıkla analizi yapılıyor. Çalışmalar boyunca bölgede su kesintisi yaşanabilir. Vatandaşlarımızın elde olmayan nedenlerden ötürü olumsuz etkilenmemesi için suyun değerleri normal seviyeye düşene kadar ekiplerimiz çalışmalarını sonlandırmayacak” ifadeleri kullanıldı.