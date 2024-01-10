Saruhanlı’ya 29 Milyon TL’lik içme suyu yatırımı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde il genelinde altyapı yatırımlarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, 29 Milyon TL yatırımla Saruhanlı merkezin içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla 5,5 kilometrelik yeni içme suyu isale hattında çalışmalara start verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı dev altyapı yatırımlarıyla vatandaşlara daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hayata geçirilen projelerle ilgili, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de 2024 yılının ilk meclis toplantısında bilgilendirmelerde bulundu.

Güzgülü, 29 Milyon TL yatırımla Saruhanlı ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini artırmak için 5,5 kilometrelik yeni isale hattı döşeme çalışmalarının başladığının müjdesini verdi.