Saruhanlılı öğrenciler Başkan Ergün’ü sevgiyle karşıladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Saruhanlı MABEM’e ziyaret gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’de kurs alan öğrenciler, Başkan Ergün’ü çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı.

MANİSA (İGFA) - İlçe programlarına Saruhanlı ile devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin Saruhanlı MABEM kurslarına ziyaret gerçekleştirdi. Halk Eğitim Şube Müdürü ve MABEM Müdürü Serap Gücüyen, Saruhanlı MABEM idareci ve öğretmenleri ile öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Ergün’e, öğrenciler büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Başkan Ergün’ü çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşılayan öğrenciler, eğitim hizmetleri nedeniyle Başkan Ergün’e teşekkür etti.

Tüm öğrencilerle tek tek selamlaşan ve fotoğraflar çektiren Başkan Ergün, ders hayatlarında başarılar diledi. Çocukların ve gençlerin geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri için eğitimden kültüre, sanattan spora kadar çok sayıda hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergün, “Her şey geleceğimizin teminatları olan çocuklarımız ve gençlerimiz için. Onlar gülerse, dünya güler” dedi.