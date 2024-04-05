Saros'da yakalanan balık şaşkınlık yarattı

Avukat Hakan Çevikel, dün çıktığı balık avında yakaladığı 8 kilogram 400 gramlık bir sinarit balığı şaşkınlık yarattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı Avukat Hakan Çevikel, Erikli açıklarında çıktığı balık avında oltasına taktığı canlı yemle yakaladığını belirterek “Oltamı karaya çektiğimde yakaladığımı sinarit balığını tarttım ve 8 kilo 400 gram olduğunu gördüm. Amatör balıkçılık hayatımda belki de yakaladığım en büyük balık oldu” dedi.