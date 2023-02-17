Saros'a yanaşan gemiye Keşanlılar'dan tepki!

Kamuoyundaki birçok tepki ve eleştiriye rağmen Sazlıdere ile Gökçetepe sahilleri arasına inşaat edilen Saros FSRU Limanı’na ilk geminin yanaşması sonrasında bir çok kesim olaya tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Deprem acısı sürerken sessiz sedasız geminin Sazlıdere'eki FSRU Limanı'na yanaşması Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması'nın ortak tepkisine neden oldu.

Ortak açıklamada, yaklaşık 5 yıldır Saros Körfezi'nde Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasına BOTAŞ tarafından yapılmaya çalışılan FSRU Limanı ve Kara boru hattı çalışmalarında hukuk, bilim yok sayılarak sona gelindiğinin altı çizildi.

BOTAŞ'A AÇIK ÇAĞRI...

15 Şubat günü Saros Körfezi'nde ortaya çıkan geminin uzun bir uğraştan sonra FSRU Limanına yanaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Hukuku ve bilimi yok sayarak çalışmalarını sürdüren BOTAŞ toplumsal acılarımızı sürekli olarak fırsata çevirdi. 17 kilometre kara boru hattı çalışmalarında COVID-19 pandemisini kullandı. Pandeminin en yaygın olduğu, sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı sürede binlerce ağaç kesilerek boru hattı çalışması yürütüldü. Şimdi de ülkemizi yasa boğan ülke olarak depremin yarattığı acılar yüreklerimizi sızlatırken sessiz sedasız gemi FSRU Limanına yanaştırıldı. BOTAŞ'a çağrımızdır. Doğa ile inatlaşmayın! Kahramanmaraş ile Malatya arası 220 km. Malatya’nın durumu ortada. Ganos fay hattı ile FSRU Limanı'nın arası 7 km'dir. Lütfen! Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllülere Dayanışması olarak bu konudaki tepkimizi ortaya koymak için 18 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Sazlıdere köyünde bu yaz Ağustos ayında piknik yapılan alanda FSRU Limanı ve gemi manzaralı tepede kitlesel basın açıklaması yapılacaktır. Konuya dair sözü olan oda, dernek, sendika, siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerine de mikrofonumuz açık olacaktır" ifadelerine yer verildi.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ERGİN ARSLAN: İNSAN MI ÜSTÜN, KAMU YARARI MI?

Bağımsız Milletvekili adayı Ergin Arslan da FSRU Limanı ve limana ilk geminin yanaşması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkeyi büyük bir yıkıma uğratan depremin acıları doğa ile inatlaşmanın ve onu ciddiye almamanın sonucu değil mi" diye sorarak, "FSRU limanına ilk geminin yanaştığına hep birlikte şahit olduk. Ne acıdır ki bu liman fay hattının tam üzerine yapılmış! Olası bir felaketin sonuçlarının o bölgeye vereceği zararı gördükten sonra mahkemenin verdiği “üstün kamu yararı” ne işimize yarar?" dedi.

Söz konusu projeye binlerce insanın itiraz ettiğini anımsatan Arslan, açıklamasında, "Tarih boyunca doğa ile inatlaşan, ona uyum sağlamayan hiçbir canlı yaşamına devam edememiştir. Bu para hırsından vazgeçmeniz için gözbebeğimiz olan körfezimizin kalbinde yara açmanız mı gerekiyor? Cehaletin ve hırsın bedelini artık acı faturalarla ödemek istemiyoruz" görüşlerine yer verdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Bu arada muhalefet grubu milletvekilleri ile Keşan’daki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından da olaya tepki gösterdi.

Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletveikili Orhan Çakırlar, CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz, Memleket Partisi Keşan İlçe Başkanı Salih Kirezci, Demokratik Sol Parti Keşan İlçe Başkanı Taner Karatape ile Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme ve Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği Başkanı (SARDOS) Faruk Eker, yaptıkları özel açıklamlarda, liman inşaatını ve geminin yanaşmasını eleştirerek, Saros’un geleceği hakkında endişelerini dile getirdiler.

GAYTANCIOĞLU: “BİLİME VE HALKA KARŞI YANLIŞ DEVAM ETTİ”

CHP Edirne Milletvekili Doç Dr. Okan Gaytancıoğlu, 2018 yılında Saros Körfezi’ne kurulması düşünülen ve ilk ÇED raporu toplantısında merhum Edirne Milletvekili Erdin Bircan ile bu limanın yapıldığı yerin yanlışlığından ve fay hattına yakınlığından bahsetmiştiklerini hatırlattı.

Hukuk, olumsuz ÇED Raporu ve bilim adamlarını olumsuz raporlarına rağmen, Hükümet’in, hak ve hukuk tanımadan halkın topladığı 170 bin oy yok sayılarak bu projeyi sürdürmeye devam ettiğini vurgulayan Gaytancıoğlu; “TBMM’de CHP olarak bu konuyu sık sık gündeme getirmemize rağmen, bizim sesimize de bilim adamları ve hukuk gibi maalesef hükümet duyarsız kaldı” dedi. Gaytaancıoğlu, bilime ve halka karşı yanlışa devam edenlere de, "Eğer yarın Saros’da bir deprem olursa ne olacak? Bunun sorumlusu kim olacak?” diye sordu.

ÇAKIRLAR: “OLASI BİR DEPREMDE VERECEĞİ ZARARI DÜŞÜNMEK BİLE İSTEMİYORUM”

FSRU Limanı ve yanaşan gemiyle ilgili olarak açıklama yapan İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, İYİ Parti olarak en başından beri Sazlıdere’ye yapılan FSRU Limanı’nın zararlarından ve sakıncalarından her zaman bahsederek karşı çıktıklarını belirterek; “Ama bugün mahkeme kararlarına, bilirkişi raporlarına ve ÇED Olumsuz raporuna rağmen tamamlanan Sazlıdere FSRU Limanı’na bir 117 bin gros tonluk geminin girdiğini öğrendik. Fay Hattı’nın 7 kilometre yakınına yapılan bu limanın olası bir depremde bölgeye vereceği zararı geçtiğimiz günlerde deprem bölgesinde yaşananları gördükten sonra düşünmek bile istemiyorum” dedi. Çakırlar, Türkiye’nin 1999 depreminden ders almadığını da savundu.

ÖZDİLEK: “LÜTFEN ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız CHP Keşan İlçe Başkanı Saner Özdilek de, söz konusu alanın 50 yıldır doğal SİT alanı ilan edilmiş bir yer olduğunu belirterek, "Bilim her zaman yol göstericimiz olmalı. Ama maalesef, mühendisler, doğa bilimciler, biyologlar, halk, STK’lar karşı çıkmasına rağmen mahkemesi devam eden bir süreçte dozerler girdi ağaçları yıktı. Buraya bu yapı maalesef yapıldı. En fazla itirazımıza neden olan konu ise buranın aktif olan bir 7 üzerinde bir şiddet üretme potansiyeline sahip olan GANOS fay hattı üzerinde yer alması, bu da itiraz noktalarımızdan bir tanesi idi. Bu da dikkate alınmadı tabi ki. Deprem bilimciler de karşı çıktı bu sebepten dolayı. Şimdi görüyoruz ki çok büyük felaket yaşadık, bu felakette Antakya Hava Limanı’nda yaşananları da gördük. Bu havalimanı yapılırken mahkeme durdurma kararı vermişti. Bunun nedeni de havaalanının göl havzasına yapılması, aktif fay hattı üzerine kurulan bir yer olması idi. Maalesef yapıldı, yine bilim kurallarına uyulmadan yapıldı. Depremde havaalanında çatlaklar oluştu, kullanılmadı. Belki de doğru yerde yapılsaydı, burası kullanılacaktı. Yardımlar daha çabuk ulaşabilecekti, oradaki insanlardan daha fazla kurtulanlar olacaktı. Yardımlar daha hızlı ulaşacaktı, bugüne geldiğimizde ise FSRU Limanı ile ilgili dün arkadaşlarımız bir video çekti. Bir gemi yanaştı oraya, yaklaşık 117 gros ton ağırlığında bir gemi. Yanaşması sabahtan akşama kadar sürdü. Duyduğumuza göre teyide muhtaç bir bilgi bu. O geminin orada sabit kalacağı söyleniyor. Gelen sıvılaştırılmış LNG’nin o gelen gemide işleme tabi tutulup, borularla hatta verileceği söyleniyor. Bu gemi aynı zamanda bir depo vazifesi görecek. Buradan da borularla nakledeceği söyleniyor. Bu gemi orada denizin içinde hazır bir depo. İçinde LNG var ve GANOS Fay hattı 7 kilometre ötede. 7 şiddetinde bir deprem üretmesi muhtemel olan bir yer. Bütün kurumlardan, siyasi partilerin hepsinden rica ediyorum bu tahribatı en azından durdurmaya çalışalım. Durduralım, Saros’umuzu riske atmayalım" diye konuştu.

YILMAZ: “İNŞALLAH PROJE ARTMADAN BU HALİYLE KALIR”

İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz da, "İnşallah Saros’a etki eden bu proje artmadan sadece bu haliyle kalır ve Saros daha fazla çevre tahribatına maruz kalmaz. Dün gördük gemi römorkörler ile çekilerek limana getirilmiş tahribat yaratılmaması için. Bundan sonra gelecek gaz takviyesi yapacak gemilerinde römorkörler ile çekileceğini söylemişlerdi. Bu en azından sevindirici bir şey diyelim çünkü dipte, çevrede veya doğaya zarar vermez. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok, liman bitti!" yorumunda bulundu.

KİREZCİ: “HÜKÜMET HER ZAMANKİ GİBİ HALKI DİNLEMEDİ”

Bu projenin yanlışlığıyla ilgili birçok kez gerek partimiz olarak gerek sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa birçok bildiri yayınlayarak, eylemlerine katıldıklarını belirten Memleket Partisi Keşan İlçe Başkanı Salih Kirezci de, "Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki yasaya, mahkemeye rağmen bir iktidar istediğini yapsın, ya da bir yasayı tanımasın. Bu çok tehlikeli bir anlayıştır, bugün bu kararı tanımayanlar yarın başka yasaları hatta anayasayı tanımazlar ki son günlerde dillendirilen seçim erteleme mevzusu gibi. Bugün seçim yapmam diyen kişiler, yarın seçim yapsa sonucunu da tanımam der" dedi.

KARATEPE: “BUNUN HESABI KİTABI YAPILDI MI?”

DSP Keşan İlçe Başkanı Taner Karatepe, “Artık geçmişe dayalı bir şey söylemeye gerek yok. Bundan sonra inşallah yasalara uygun prosedürlere uygun kaliteye ve çevre duyarlılığına çalışmalar yapılır. Hükümetimiz gerekli denetimleri yapar. Çünkü çok hassas bir nokta doğa ile iç içe olan bir yerde bu liman, benim dikkat çekmek istediğim başka bir nokta fay hattı üzerinde bulunan bir bölgeye bu geminin gelmesi, bilmiyorum bunun hesabı kitabı yapıldı mı?" diye sordu.

EŞME: “BURADA DEPREM YAŞANDIĞINDA KEŞKE BUNLAR OLMASAYDI DİYECEĞİZ”

Konuyla ilgili görüş aldığımız Keşan Doğan Çevre Kğltür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme de; bu acılı günde sanki her şeyin üzerine tüy diker gibi, Saros Körfezi’nde bir geminin gelmesini tepkiyle karşıladı. İleriki günlerde Saros Körfezi’nde veya GANOS Fayı’nda bir deprem olması beklendiğini öne süren Eşme, "Böyle bir depremle karşılaştığımızda bu geminin ve oradaki limanın ne şekilde tahribat yaratacağını belki konuşacağız ve bugün için diyeceğiz ki ya keşke olmasaydı bunlar. Umarız ki keşke dememek için ve keşke demeyeceğimiz günler olsun" diye konuştu.

EKER: “TEHLİKENİN FARKINDAYIZ, ENDİŞELİYİZ”

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Başkanı Faruk Eker de; “Sözün bittiği yerdeyiz ve tehlikenin farkındayız. Endişeliyiz” yorumunda bulundu.