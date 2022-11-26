Sarıoğlanlı kadınlardan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatiflerine destekleri büyük takdir görürken, kadınlar Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında kadınlara yönelik imza attığı projelerle Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatiflerine destekleri sürüyor.

Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde çalışan kadınlar, ilçede yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, ilçedeki kadınların istihdamını artırmak ve desteklediği için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

‘MEMDUH BAŞKANIM DESTEKLERİNİZ İÇİN SİZE MİNNETTARIZ’

Kadınlar, Sarıoğlan Kadın Kooperatifi imzalı ‘Memduh Başkanım destekleriniz için size minnettarız’ yazılı pankart ile teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç da, kooperatifte emek veren tüm kadınların yanında olduklarını belirterek, “Asıl ben sizlere teşekkür ediyorum. Kadın girişimcilerin gücünü gösterdiğiniz ve özveriyle yaptığınız çalışmalar için. Biz her zaman yanınızdayız, siz yeter ki üretmeye ve kadınlarımıza ilham olmaya devam edin” diye konuştu.