Sarımsaklı'nın plaj kumlarına yazık oluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dünyaca ünlü sarımsaklı plajında ki inci tanesi gibi olan kumları çevre düzenlemesinde kullandığı begonit taşlarının arasına kullanılıyor ve sahilde ki kum yoğunluğu azaltılıyor.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık'taki dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar sırasında kaldırım, meydan ve yürüyüş yollarının düzenlenmesinde döşenen begonit taşlarının arasına inci tanesi güzelliğindeki kumlar kullanılıyor.

Ayvalık Tabiat Platformu ve Ayvalıklı vatandaşların büyük tepkisine neden olan çalışmalar sırasında özellikle korunması gereken plaj kumlarına ağır paletleriyle girip çıkan ve kepçeler dolusu plaj kumlarını kullanan iş makineleri gece gündüz durmaksızın zarar vermeye devam ediyor.

Sarımsaklı plajında 230 dönümlük alanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlayan çalışmalarda, sahil plaj kumu taş ve betonla kaplanarak şantiye alanına çevrildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar bölgenin “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildiğini hatırlatarak, “Tüm bunlar yetmiyormuş gibi, ağır tonajlı iş makineleri güzelim plaj kumlarına kepçesini daldırıyor, döşenen begonit taşlarının arasına sıkıştırmak için kullanılıyor. Yazıklar olsun, o kumlar bir daha geri gelmez. Endemik bitkinin kullanım alanı olarak tescilli, kendine has florasıyla, özelliği olan benzersiz kumsalı, taşeron firmanın kamyonları acımasızca talan ediyor. Halkın kullanımına açılması gereken alan bakalım kimlerin eline geçecek.Güya halkın yararı için yapılan bisiklet yolu, yürüyüş yolu, konser alanı gibi alanlar rantiyenin elinde ticaret malzemesi haline gelecektir” diye tepkilerini dile getirdiler.