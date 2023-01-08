Sarıkamış Şehitleri'ne MSB'den videolu anma
Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yılı dolayısıyla hazırladığı video ile şehitleri andı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan bir video paylaştı.
Mehmetçiğin, Sarıkamış'taki karla kaplı Allahuekber Dağları'ndaki görüntülerinin yer aldığı videonun sonunda, "Allahuekber Dağları'nda vatan için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık paylaşımında, "Onlar ki vatan uğruna 'Ben de varım' diyenlerdir. Onlar ki keskin soğuğa karşı mücadeleden geri durmayanlardır. Onlar ki kahramanlıklarıyla her zaman gurur duyduğumuz şanlı ecdadımızdır." ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1611996152370728961
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