Sarıkamış Şehitleri Dilovası'nda anıldı

Binlerce şehidin verildiği Sarıkamış Destanı, 108. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Dilovası'nda da çeşitli etkinliklerle anıldı.KOCAELİ (İGFA) - 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 108'inci yılında Dilovası'nda düzenlenen etkinlikle anıldılar.

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliği Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde; Dilovası Kaymakamı Dr.Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

SARIKAMIŞ DESTANI BELGESELİ DUYGULANDIRDI

Anma etkinliği Kültür Merkezi girişinde açılan Sarıkamış Şehitlerini anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesi ile başladı. Program; Sarıkamış Destanının anlatıldığı belgesel gösterimi ile devam ederken, belgeseli izleyen konukların zaman zaman duygulandıkları görüldü.

Belgeselin ardından Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir günün anısına bir konuşma yaptı. Başkan Şayir yaptığı konuşmasında “Bayrakları bayrak yapan, üstünde ki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” Sarıkamış şehitlerimizin vatan ve bayrak uğruna verdiği mücadeleyi, şehit düşme anlarını anlatan duygusal belgeselin ardından konuşmak çok zor. Millet olarak gerek Çanakkale’de, Sakarya’da, Malazgirt’te de buna benzer birçok kahramanlık örnekleri sergileyerek, binlerce gencecik vatan evladımızı şehit verdik. Hayatları pahasına vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden bu şehitlerimiz torunları olarak bizde gerektiğinde vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak için gözümüzü bile kırpmayız" dedi.

Konuşmaların ardından kum sanatı gösterisi ile devam eden program Recep Ergül konseri ile son bulurken, Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, anma etkinliğine katılanlara günün anısına çiçek takdim ettiler.