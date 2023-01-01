Son Dakika

Sarıkamış Şehitleri Bursa Yıldırım'da anıldı

GÜNDEM 01.01.2023, 10:02
Sarıkamış Şehitleri Bursa Yıldırım'da anıldı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ve Bursa Sarıkamışlılar Derneği, Sarıkamış Harekâtı’nın yıl dönümü ve şehitleri anma programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, 108 yıl önce vatanını ve mukaddesatını müdafaa için Sarıkamış'ta şehadete koşan kahramanları rahmet ve minnetle yâd etti.

Bağlaraltı Şehitler Parkı’ndaki Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nda saygı duruşu ve Kuran tilaveti ile başlayan program, katılımcıların ellerinde meşalelerle Barış Manço Kültür Merkezi’ne saygı yürüyüşü yapmasıyla devam etti.

Konuklar, fuaye alanındaki Sarıkamış Harekatı’nı anlatan fotoğraf sergisinin ardından salon programına katılıp yapımını Özhan Eren’in üstlendiği 120 filmini izledi.

Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Murat Kalaycı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

YÜREKLER BUZ TUTTU

Asırlar boyu şehitlerimizin ve gazilerimizin varlığıyla müşerref olan bu toprakların, hiçbir zorluğa aldırmadan vatanı için şehadete koşan milyonlarca kahramanın destanlarıyla dolu olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ceddimiz bu toprakları kanıyla sulayarak vatan kılmıştır. Tam bin yıldır, vatan kıldığımız bu coğrafyayı korumak için aralıksız mücadele veriyoruz. Atalarımız Balkanlar’da, Yemen’de, Kafkaslar’da, Çanakkale’de ezanımız için, bayrağımız için, bağımsızlığımız için can verdi. İşte bu yüzden Türkiye şehitler yurdudur. Ülkemizde herhangi bir köy, mahalle, kasaba yok ki bu ülkenin bağımsızlığı için şehit vermemiş olsun. Bu nedenle biz de şehit demek vatan demektir, bayrak demektir, ezan demektir, namus demektir.  Kahramanlıklarla dolu tarihimiz içinde Sarıkamış Harekâtı’nın ayrı bir yeri ayrı bir hüznü vardır. Bundan 108 yıl önce vatanın namusunu müdafaa etmek için, karlı dağları aşmaya çalışan binlerce askerimiz ne yazık ki dondurucu kış şartları nedeniyle şehit olmuştur. Allahuekber dağlarının zirvesinden milletimizin sinesine adeta çığ düşmüş, ciğerimiz yanmıştır. Allahuekber dağlarında can veren yiğitler, şanlı bir direnişin ve adanmışlığın timsali olmuşlardır. Çanakkale'yi geçilmez kılan, İstanbul’u fetheden işte bu ruhtur.  Mehmetçik; karlı dağların sırtında imanın, inancın ve fedakârlığın en büyüğünü göstermiştir.  Sarıkamış’ı bizim gözümüzde ölümsüz kılan işte budur. Sarıkamış’ın ruhu ve inancı bugün bizlerin omzundadır. Aynı iman ve inançla çalışmak, ülkemizi yükseltmek mecburiyetindeyiz. Vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, “22 Aralık 1914’te gerçekleşen ve dondurucu soğuklarda 90 bin askerimizi kaybettiğimiz Sarıkamış Harekâtı’nın 108’inci yılında bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Murat Kalaycı da, “Sarıkamış’ta Allahuekber Dağında şehit olan 90 bin vatan kahramanımızın aziz hatıralarının 108’inci yıl dönümü. Mehmetçik tüm imkânsızlıklara rağmen müthiş bir kahramanlık sergilemiştir ve vatanı canı pahasına korumuştur. Allahuekber ve Soğanlı Dağları bu milletin vatan uğruna nasıl bir bedel ödendiğinin şahididir. Direniş ve mücadelede azmin üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış şehitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları Türk milletinin bağrına defnedilmiştir. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canını vatan için feda eden rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 16 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Brighton 16 24
9. Chelsea 15 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Wolves 17 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4