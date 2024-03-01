Sarıgöl Kent Meydanı açılışa gün sayıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, iki belediyenin iş birliğinde yürütülen Kent Meydanı projesini inceledi. Başkan Ergün, modern mimarisiyle dikkat çeken meydanın Mart ayı sonuna kadar açılışa hazır hale geleceğinin müjdesini verdi.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesinin iş birliğinde yapılan Kent Meydanı projesinde sona gelindi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, meydandaki çalışmaları inceledi. Başkanlara, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Murat Kocahıdır, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, KAÇEP Başkanı Gülçin Durukan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Merve Çam eşlik etti.

İncelemeler sırasında meydan projesinin detayları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Büyükşehir Belediyemiz ve Sarıgöl Belediyemiz işbirliğinde ilçemize kazandıracağımız Kent Meydanı'nda incelemelerde bulunduk. Meydanı, yan yolları, amfisi, oturma alanları ve Atatürk anıtıyla ilçemize değer katacak bu güzel meydanın çalışmalarında artık sona geldik. İlçemize nefes aldıracak modern meydanımızın bu ay içerisinde açılışını yapmayı nasip ediyoruz. Sarıgöl'ümüze hayırlı olsun” dedi.