Sarhoş sürücü Bursa'yı birbirine kattı!
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce semtinde aşırı alkollü sürücü iş insanı, park halindeki 10 araca çarptı Ayakta durmakta güçlük çeken alkollü sürücü, ağaca çarpıp yolun karşı yönüne geçince trafik ekipleri tarafından durduruldu Aracı yanmaktan son anda kurtarıldı
Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce semtinde aşırı alkollü sürücü iş insanı, park halindeki 10 araca çarptı. Ayakta durmakta güçlük çeken alkollü sürücü, ağaca çarpıp yolun karşı yönüne geçince trafik ekipleri tarafından durduruldu. Aracı yanmaktan son anda kurtarıldı.Emine Pınar Turan Kahraman / HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Bursa’nın gözde eğlence semtlerinden Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce semtinde aşırı alkollü sürücü iş insanı, 16 HP 516 plakalı Mercedes marka aracıyla dehşet saçtı. Park halindeki 10 araca çarpan alkollü sürücü, bir ağaca çarpıp yolun karşısına fırlayarak ters yönde ilerlemeye devam etti.
Trafik ekiplerinin aracı durdurması ile birlikte araçtan çıkan alkollü sürücü, kaldırımda düşerek yere yığıldı.
Mercedes marka aracın motor kısmından dumanlar çıkması nedeniyle trafik ekipleri araçtan uzaklaşırken, çalışır halde aracı yoldan geçen bir vatandaş istop ettirdi. Ayakta durmakta zorlanan alkollü iş insanı, aracına binmek istemesi üzerine, trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazaya karışan 10 araç sürücüsünün şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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