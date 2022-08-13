Sare Davutoğlu Bursa'ya geliyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu anlamlı bir organizasyona katılmak için Bursa'ya geliyor.BURSA (İGFA) - Sayısız defa Bursa'ya gelen eski başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu önemli bir sosyal sorumluluk projesi için bir kez daha şehre adımı atacak.

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin bugün Nilüfer ilçesinde yer alan 3 Fidan Parkı'nda SMA yorgunu Mehmet Ayaz için açacağı stantı saat 13.00'de ziyaret edecek.