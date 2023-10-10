SARDOS: Çöplük bir dünyaya doğru hızla ilerliyoruz

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS) doğa yürüyüş sezonunu Çamlıca Köyü bölgesinde yer alan Trakkale parkurunda ayak izlerini bırakarak açtı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SARDOS Dernek yetkilileri, ekolojik dengelerin değiştiği yağışların eskisi gibi yağmadığı, rüzgarların eskisi gibi üzerine romantik şarkılar yazılacak türden olmadığı, her doğa olayının arkasından afet uyarılarının yapıldığı yeni bir iklimsel kuşakla karşı karşıya olduklarını belirtti.

"Doğanın kucağında olmayı oldukça özlediğimizi hissettik ve geriye kalan bir avuç orman oksijenini doyasıya ciğerlerimize çektik. Ne yazık ki evsel atıklarla yapılan çevre kirliliğinin ormanın derinliklerinde bile görmeye başladık" diyen üyeler, "Orman içlerine kadar getirilerek atılan ev eşyalarını, molozları ve çöpleri ibret ve üzüntüyle gözlemledik. Ülkemizde son yıllarda üretilen evsel atıkların 200 milyon tonun üzerine çıktığını istatistiki bilgilerden takip ediyoruz. İlçemizde katı atık tesisi olmasına ve molozların döküleceği bir yer belirlenmesine rağmen hala bu atıkların çevreye ve doğaya atılmasına bir anlam veremiyoruz. Bu hızla kirletmeye devam ettiği sürece yakın zamanda çöp üzerinde yaşamak zorunda kalacağımız unutulmamalıdır. Cezaların caydırıcı olması, kolluk kuvvetlerinin ve kırsal alan yöneticilerinin bu kirlilik üzerine önemle eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çevreye çöp atılmaması ve çöp toplama yerlerinin kullanılması gibi eğitimlerin aileden itibaren verilmesi büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve dinamik kuşakların yetişmesi, ekolojik hasarların azalması ve temiz bir dünyaya sahip olmak için çöp disiplini prensip haline getirilmesi tartışmasız bir gerçektir. Temiz çevre, temiz toplum, temiz bir dünya için omuz omuza vermeliyiz" diye konuştu.