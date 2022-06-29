'Sarallar' suç örgütüne operasyon: 117 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen ve liderliğini İ.S. ve E.A.’nın yaptığı suç örgütünün, çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına karıştığı tespit edildi.

28 Haziran saat 05.00’te, İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin illerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

117 şüpheli gözaltına alındı

İ.S. ve E.A.’nın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda; 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, 1000 adet fişek, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmalar sürüyor.

Kaynak Link - TRT HABER

Önemli Bilgilendirme:



Bu içeriği, kaynağı benzersiz şekilde sunmuştur. Tüm yasal hakları ve sorumlulukları kendinde saklı tutar.