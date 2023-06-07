Son Dakika

Sapanca Gölü’nden güzel haber... Son ölçüm sevindirici

GÜNDEM 07.06.2023, 14:04
Sapanca Gölü’nden güzel haber... Son ölçüm sevindirici

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin maksimum nokta olan 32.20 metrenin sınırına 32.14 metreye ulaştığını belirterek, "Gerekli tüm tedbirleri aldık, içme suyu kaynağımız Sapanca Gölü'nde seviyenin düşmemesi için tüm parametreleri inceliyoruz" diye konuştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Gölü'ndeki son durumla ilgili sevindirici verileri paylaştı. Yüce, yaz sezonu öncesinde tedirgin eden noktalarda seyretmesine rağmen bereketli yağışlarla hızla yükselen Sapanca Gölü'nde uzun zaman sonra maksimum seviyenin ölçüldüğünü söyledi.

2023 yılı Mart ayında 31.36 seviyelerine kadar düşen dikey yüksekliğin geçtiğimiz gün itibarıyla 32.14 metre olarak ölçüldüğünü ve önceki yıllarda görülen maksimum seviye olan 32.20 metre sınırına yaklaşıldığı bilgisini paylaştı. Son süreçte 10 günde 25 santimetre gibi bir yükselişin görüldüğünü anlatan Yüce, Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan bölgenin en kıymetli doğal kaynağını gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarmak için tüm parametreleri dikkatlice takip ettiklerini vurguladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde önemli bir mesaj paylaştıklarını ifade eden Başkan Yüce, "2 gün önce 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gölden birçok çeşit atık topladık, çevresinden de doğayı gerçekten tahribata uğratan atıkları aldık. Bu programda önemli bir mesaj verdik; eğer doğa olmazsa biz de olmayız. Bu noktada Sapanca Gölü'nün şehrimiz, bölgemiz ve hatta Türkiye için paha biçilemez bir değere sahip olduğunu anlamamız gerekiyor. Kaçak su kullanımı, gölün temizliği ve su kalitesinin artırılması için tam kadro gündüz-gece çalışıyoruz. İçtiğimiz su, Türkiye'nin en mineral değeri yüksek sularından bir tanesi" dedi.

“KORUYACAĞIZ, DİKKATLİCE İZLEYECEĞİZ”

Yüce gölün son durumuyla ilgili bilgileri paylaşırken, "Bir süredir ölçümler yapıyoruz. Özellikle 2023 mart ayında bir düşüş söz konusuydu. Hamdolsun dün yaptığımız ölçümlerde maksimum seviye olan 32.20'ye ramak kaldığını gördük. Şu anda 32.14 olarak ölçüldü fakat sürekli yükseliş trendini sürdürmesi elbette kesin değil. Koruyacağız, kollayacağız, pür dikkat izleyeceğiz ve gerisini Allah'ın takdirine bırakacağız. Umuyoruz ki bu cennet su kaynağı geleceğe en güzel haliyle taşınır. 2İki şehrin içme suyu kaynağı ve Türkiye'nin göz bebeği gölümüz için tüm parametreleri inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sapanca Gölü kıyısında bulunan SASKİ Göl Tesisleri'nde her gün suyun son durumu hakkında analizler yapılıyor. Büyükşehir mühendisleri 1 milyondan fazla insanın tükettiği içme suyunun arıtılması, zenginleştirilmesi ve evlere en verimli haliyle ulaşması için çalışıyor. Bu sayede Sakarya, Türkiye'nin mineral açısından en yüksek Ph seviyelerinde olan içme suyunu tüketiyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 35 50
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Sivasspor 36 41
13. Antalyaspor 35 41
14. Alanyaspor 36 41
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25