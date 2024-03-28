Sapanca Gölü'nde aralıksız çalışma

Büyükşehir Belediyesi, NATO boru hattındaki sızıntı sonrası karışan yakıt maddesini Sapanca Gölü'nden büyük ölçüde temizledi ve içme suyu için tehdit olmaktan çıkardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Sapanca Gölü'ndeki kritik temizlik mesaisini sürdürüyor. Eskişehir’deki hava üssüne yakıt taşıyan NATO Boru Hattı'nda yaşanan sızıntı sonrası önce civardaki bir dereye, sonra ise göle yakıt maddesi karışmış ve SASKİ ekipleri harekete geçmişti.

ARALIKSIZ ÇALIŞTILAR

Gece saatlerinde alınan ihbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, suya sızan maddeyi emici bariyerlerle kesmiş ve durumu hızlı müdahaleyle kontrol altına aldı. SASKİ ekipleri, göl havzasındaki inceleme ve temizlik çalışmasını ihbarın alındığı saatten bu yana aralıksız sürdürüyor. Suya sızan yakıt bugün itibarıyla, emici bariyerlerle belirli bir noktaya toplandı.

MAŞUKİYE’DE DE BAŞLADI

Çalışma, bunun yanı sıra Sapanca Gölü’nü besleyen derelerde de başladı. SASKİ ekiplerinin de desteğiyle Kocaeli Maşukiye’de yakıtın taşındığı dere yatağı temizleniyor. Akaryakıtın kısa süre içinde dere yatağından ve gölden tamamen bertaraf edilmesi bekleniyor.

“VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN”

Akaryakıtın gölden tamamen alınıp bertaraf edilmesi için çalışmalar hızlandı.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün yaşanan üzücü hadise üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz 1 milyon vatandaşımız için oluşabilecek tüm tehditlerin önüne geçmiş ve içme suyu kanallarımızın güvenliğini sağlamıştır. Hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gördüğümüz bu olayın takibi ilk andan itibaren büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Gölümüze karışan yakıt maddesini en kısa süre içinde bertaraf edip çalışmalarımızı sonlandıracağız. Tüm vatandaşlarımız içme suyu konusunda müsterih olsun" denildi.