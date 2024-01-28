Santa Maria Kilisesi'nde saldırı: 1 ölü

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde ayine katılanlar içerisinde bir kişi, maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 11.40 sıralarında İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak, hayatını kaybettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmaların başlatıldığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1751544783397392764