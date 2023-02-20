Şanlıurfa Valiliği: Saha taraması tamamlandı, olumsuzluk yok

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, merkez üssü Hatay olan depremlerle ilgili ekiplerin il genelindeki saha taramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.ŞANLIURFA (İGFA)- Merkez üssü Hatay olan deprem ardından Şanlıurfa'daki ekiplerin il genelinde yaptığı saha taramasına ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizdeki binalarda herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" denildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, vatandaşlardan ağır hasarlı binalardan uzak durmalarını isterken, "Tekrar geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/UrfaValiligi/status/1627743584861491220