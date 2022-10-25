Şanlıurfa Siverek’teki sera projesinde çalışmalar hızlandı

Şanlıurfa'da Siverek Belediyesi'nce bir süre önce yapımına başlanan serada çalışmalar hızlandırıldı.Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın talimatıyla kurulan Siverek Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, çalışmalarını hızlandırdı.

Kooperatif çalışmaları kapsamında bir süre önce yapımına başlanan ‘Sera Projesi’nde çalışmalar devam ederken, demir aksamı tamamlanan alanda ekiplerce branda serimine başladı.

Seranın tamamlanmasıyla ilk etapta yaklaşık 60 kadının daha istihdam edilmesi hedeflendi. Yeni yapılacak seralarla bu sayının arttırılması ve sera sayısıyla birlikte istihdamın artacağı projede mevsimlik işçiliğin de önüne geçilmesi düşünülüyor.

Projenin her adımıyla yakından ilgilenen Başkan Ayşe Çakmak, seranın üretime geçmesiyle kurulacak paketleme tesisinde ürünlerin markalaştırılması düşünüldüğünü belirterek, "Projemiz 7 dönümlük alana kurulacak. Her serada farklı ürün yetiştirilecek. Kadın kooperatifimiz sera projesiyle birlikte bütünleşmiş bir şekilde geleceğe dair sürdürülebilirliğini de gerçekleştirebileceği projelerin devamı niteliğinde de daha iyi noktalara gelecek. Bu sayede 60 ailemizin de mevsimlik göçü engellemiş ve bu 60 ailemizin çocuklarıyla birlikte iş sahibi olması sağlanacak" diye konuştu.

Çakmak, daha sonra Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koşar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.