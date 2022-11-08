Şanlıurfa'daki sıcaklık ortamında kanatlı hayvanların verimini arttıracak proje

Şanlurfa'da buluna Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi yapmış olduğu yeni bir çalışmayla hem daha sağlıklı hayvanlar yetiştirilmesine, hem de üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesine katkı sağlayacak.Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - Harran Üniversitesi, kanatlı hayvanların Şanlıurfa sıcaklık şartlarında verimini arttıran projeyi hayata geçiriyor.

Veteriner Fakültesi’nde yapılan çalışmalar sonucu, aşırı sıcak yaz şartlarının hakim olduğu Şanlıurfa’da takviyelerle desteklenen tavuklarda adaptasyon süreci olumlu sonuçlandı.

Stresten uzaklaşan hayvanların sağlığı yerine gelerek tavuklarda yem tüketimi ve canlı ağırlık artışı gözlemlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yazın çok sıcak olmasından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı kanatlı hayvanlarda, verim düşüklüğü ve kilo kayıpları görüldüğüne vurgu yapılarak, bu sorunlara çözüm olarak Veteriner Fakültesi'nde yapılan bilimsel çalışma ile zengin içerikli probiyotik olarak fermente bir ürün kullanıldı. İlk defa kullanılan hayvan performansını destekleyen ürün sayesinde kanatlı hayvanların gelişmesine katkı sağlandı.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sadık Serkan Aydın’ın yürütücülüğü yaptığı projede, Prof. Dr. Nihat Denek, Prof. Dr. Mehmet Avcı, Arş. Gör. Şermin Top, Dr. Nurcan Kırar, Arş. Gör. Ayfer Güllü Yücetepe, Gülçin Baytur yer aldı.

Harran Üniversitesi olarak Şanlıurfa’ya ve bölgeye daha kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim için doğru hayvan besleme yöntemleri üzerinde yapmış olduğu bilimsel çalışmalarda Veteriner Fakültesi, probiyotik olarak ilk defa kullanılan fermente edilmiş doğal laktik asit bakteri sıvısının sıcaklık stresine maruz kalan kanatlı hayvanların içme suyuna ilave edilmesinin yem tüketimi ve canlı ağırlık artışını iyileştirdiği, oksidatif stres ve hayvan sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu kanıtladı.

KÜMES HAYVANCILIĞI ÜRETİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Veteriner Fakültesi laboratuvarlarında yapılan çalışmalarda kanıtlanan bu proje ile ticari probiyotiklere alternatif olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

Projeden yüksek verim almalarının kümes hayvancılığıyla uğraşan üreticileri sevindirdiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Sadık Serkan Aydın, insanların normal ve dengeli beslenmesi için hayvansal protein kaynaklarını tüketmeleri gerektiğine dikkati çekti.

"Kanatlı eti hayvansal protein kaynağı olarak ucuz, lezzetli, üretimi kolay ve kimyasal bileşimi bakımından önemlidir" diyen Dr. Aydın, "Ülkemizde kanatlı eti üretiminin neredeyse tamamı piliç ve hindi eti üretiminden oluşmaktadır. Türkiye dünyanın önemli kanatlı eti üreticisi ülkelerinden biridir. Ancak kanatlı eti üretiminde birçok olumsuz çevresel faktörü ile karşılaşılmakla birlikte en önemli sorunlardan biri çevre sıcaklığıdır. Dünyada ve ülkemizde başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede kanatlı üretimi sıcaklık stresinden olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bazı bölgelerimizde sıcaklık 40-45 derecelere kadar yükselebilmekte ve bu sıcaklık artışları, kanatlı işletmelerinde önemli derecede üretim kayıplarına yol açmaktadır" diye konuştu.

Dr. Aydın, en kısa sürede patent başvurusu yapacakları projenin sıcaklıktan olumsuz etkilenmeyen kanatlı hayvanların arttırılması hedefine ulaşılmasına katkı sağlamış olacaklarını da sözlerine ekledi.