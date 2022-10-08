Şanlıurfa'da Zeytindalı Eğitim Kampüsü'ne yeni hat

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Buluntu Hoca Bulvarı ile Zeytindalı Eğitim Kampüsüne yeni hat seferleri 10 Ekim Pazartesi başlayacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Yeni hatla birlikte Buluntu Hoca Bulvarından başlayan sefer Zeytindalı Eğitim kampüsüne kadar sürecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı 70 nolu Buluntu Hoca Bulvarı hattımız 10.10.2022 tarihi itibariyle toplu taşıma seferlerine başlayacak. Ayrıca Zeytindalı Eğitim Kampüsüne Sefer Saatleri; Aktarma Merkezinden : 06:30 ile 08:15 saatleri arası Aktarma merkezinden hareket eden araçların Son Durak noktası Zeytindalı Eğitim Kampüsü Zeytindalı Eğitim Kampüsünden: 15:00 ile 16:15 saatleri arası Haraket eden araçların hatta başlangıç noktası Zeytindalı Eğitim Kampüsü " olacaktır.