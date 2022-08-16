Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hududunda teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit düştü. 4 Mehmetçik'in yaralandığı olayda, yaralıların hastaneye kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu.

Teröristlerce yapılan havan tacizi sonucu Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit düştüğünü duyuran bakanlık, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğu kaydetti.

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI!

Bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hâle getirildiği, operasyonların sürdüğü öğrenildi.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ile ilgili yayımladığı taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.