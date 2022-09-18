Şanlıurfa'da sınır karakoluna saldırı: 1 asker şehit

Sınır karakoluna yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa'da Suruç ilçesinde karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edildi.

Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/UrfaValiligi/status/1571450099137642496