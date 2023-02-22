Şanlıurfa'da narkotik ekipleri şüpheli yolcuyu gözaltına aldı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri'nin yaptığı çalışmada durdurulan bir otobüste şüpheli yolcunun çantasında 2 bin gram skunk ele geçirildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa'da emniyet ekiplerince yapılan operasyonda durdurulan bir otobüste yapılan aramada şüpheli şahsın çantasında, 1 paket halinde toplam 2 bin gram skunk ele geçirildi.

Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

https://twitter.com/UrfaValiligi/status/1628293850807640066