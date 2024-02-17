Şanlıurfa'da çocuk ve gençlik konseri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Konservatuvarında müzik eğitimi alan minik öğrenciler, 2023-2024 Güz Dönemi yarıyılını düzenledikleri muhteşem konser ile kutladı. Çocuk ve Gençlik Konservatuvarı Güz Dönemi

konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.ŞANLIURFA (İGFA) - Müzik şehri Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından konservatuvarda yarı zamanlı olarak müzik eğitimi alan öğrenciler tarafından Güz Dönemi konseri düzenlendi.

Müzik eğitimine katılan minik öğrenciler tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençlik Konservatuvarı Güz Dönemi konseri, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşti. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere vatandaşlar ve öğrencilerin aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Müzik öğretmenleri ile birlikte sahneye çıkan minik öğrencilerin performansları izleyicilerden tam not aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Mehmet Ay, etkinlik sonunda Konservatuvar Şube Müdürlüğünde yarıyıl müzik eğitimlerini tamamlayan öğrencilere eğitim belgelerini takdim etti.