Şanlıurfa'da badem hasadına geri sayım

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarlada hasat etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 11 Eylül Pazar Günü Karaköprü ilçesi Çakmak Mahallesi’nde “Urfa Bademi” hasat etkinliği düzenlenecek.ŞANLIURFA (İGFA) - Bereketli tarım topraklarıyla tarımın başkenti olarak bilinen Şanlıurfa’da sıcağın da etkisiyle iyice olgunlaşan Urfa Bademlerinin hasat zamanı geldi. İsot, Fıstık, üzüm gibi hasatları her yıl gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez tarlada badem hasadı düzenliyor.

Tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak, alternatif tarım ürünlerinin uygulama alanlarının yaygınlaştırmak ve kente özgü yöresel ürünleri tanıtmak amacıyla çeşitli hasat etkinlikleri ve festivaller düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'nın tüm değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Eylül Pazar günü düzenlenecek olan “Urfa Bademi Hasadı” Karaköprü Çakmak Mahallesi’nde saat 17:00’de gerçekleştirilecek.