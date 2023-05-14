Sandık başına giderken dikkat edilmesi gerekenler

Hem ilk defa oy kullanacak 4 milyon 800 bin kişi için, hem de daha önce oy kullanmış olsa da hafızasını tazelemek isteyenler için, oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gerekenler...ANKARA (İGFA) - Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Bu seçimde bir önceki genel seçimde oy kullanmamış olan 4 milyon 823 bin 816 yeni seçmen oy kullanacak.

Oy kullanmaya gitmeden önce ilk yapmanız gereken şeylerden biri, nerede oy kullanacağınızı kontrol etmek.

Bunu yapmanın dört yolu var:

secmen.ysk.gov.tr Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması" 444 9 975 (Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi) turkiye.gov.tr (e-devlet)

Dışarı çıkmadan önce emin olmanız gereken bir diğer husus da geçerli bir kimlik belgenizi yanınıza aldığınızdan emin olmak. Herhangi bir nedenle kimliğiniz yoksa, nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilirsiniz. Kimliğin yanı sıra pasaport, ehliyet veya evlilik cüzdanınızı da kullanabilirsiniz. Seçmen kağıdınızı yanınızda götürmenize ise gerek yok.

OY KULLANACAĞINIZ YERE ULAŞTIĞINIZDA

Boş veya geçersiz oy vermek istemiyorsanız kabine girdiğinizde dikkat etmeniz gerekenler var.

Öncelikle elinizdeki mührün doğru çalışıp çalışmadığını deneyin. Bunu pusula veya zarflar dışında herhangi bir yüzeye basarak deneyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı pusulasında dilediğiniz adaya, yanındaki adaya taşmayacak şekilde mühür basın.

Genel seçim pusulasında ise oy vermek istediğiniz partiye, aynı şekilde mührü basın. Eğer bir parti yerine bir ittifaka oy vermek istiyorsanız, bunu ittifak kutusunun herhangi bir yerine veya aynı ittifak içinde birden fazla partiye mühür basarak da yapabilirsiniz.

Pusulanın üzerine herhangi bir karalama yaparsanız veya pusulanın bütünlüğünü bozarsanız oyunuzun geçersiz sayılacağını unutmayın.

Son olarak oy pusulalarınızı zarfın içine koyun ve elinizde zarfla kabini terk edin.

KABİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA

Zarfınızı sandığın içine atın. Daha sonra da seçmen sandık listesinde adınızın bulunduğu yere imza atın.

Son olarak, telefonunuzu sandık görevlilerine teslim ettiyseniz, geri almayı unutmayın.

Artık oyunuzu kullandınız. Bundan sonra dilerseniz evinize dönebilir, dilerseniz sandık başında oy sayımını izleyebilirsiniz.

İGF TV ve Herkes Duysun TV ortak yayınıyla Youtube ve Facebook sayfalarımızın yanı sıra internet sitemizden saat 17.00'den itibaren seçim özel yayınımızı takip edebilirsiniz.

Yayınlarımızda, Yüksek Seçim Kurulu’nun yasağı kaldırmasının ardından ise ülke genelindeki güncel sonuçları vermeye başlayacağız.