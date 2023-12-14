Sanayinin yeni yıldızları tanıtıldı

Yerli ve milli teknolojiyle üretilen simülasyonlu lazer hedef sistemleri, KATIR projesi, 60 litre taşıma kapasiteli hibrit kargo drone, mobil genişleyebilir komuta ve kontrol merkezi, akıllı havan ve mağara drone’u gibi birçok proje ilk kez 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS’te tanıtıldıANKARA (İGFA) - Türk savunma sanayisini Ankara’da buluşturan 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS’te yeni ürünler görücüye çıktı. Hilton Garden Inn Gimat’ta hayata geçirilen DLSS’te yerli ve milli teknolojiler tanıtıldı.

HC Ar-Ge, yerli teknolojiyle geliştirdiği Kumansim - Lazer Hedef Sistemlerini ilk kez DLSS’te tanıttı. Lazer tabancayla ateş edildiğinde hedefin nereden vurulduğunu uygulama üzerinde gösteren lazer tabanca, atış eğitim sistemleri için kullanılacak. Atış eğitimlerini maliyet ve zaman etkin hale getirmesi öngörülen Kumansim mekandan bağımsız atış simülasyonu yapma fırsatı da sağlıyor.

KATIR İLK KEZ DLSS’TE TANITILDI

HC Ar-Ge, KATIR projesini de ilk kez DLSS’te karar vericilere tanıttı. Askerin ateş tehdidi gibi zor zamanlarında uzaktan kumandayla mühimmatlarını taşımasına imkan veren KATIR, her arazi koşuluna uygun bir şekilde üretilebiliyor. İhtiyaca göre boyutları ayarlanabilen KATIR askerin gücüne güç katmayı hedefliyor.

Airaks Teknoloji DLSS’te 60 litre faydalı yük taşıma kapasiteli hibrit kargo drone projesini tanıttı. Proje, askeri personelin su, gıda, tıbbi malzeme ve mühimmat ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Faydalı yük ile 2.5 saat uçuş sağlayan sistem 150 km de menzile sahip. Sistem benzinli motordan elde ettiği mekanik enerjiyi alternatör vasıtasıyla elektrik enerjisine çevirerek bataryaları şarj edebiliyor ve havayı sıkıştırma özelliğiyle de 5 km irtifaya kadar çıkabiliyor. Airaks Teknoloji yerlileştirdiği motorlar ve alternatörle yüksek yerlilik oranı elde etmiş olup, faydalı yük kapasitesini ve uçuş sürelerini arttırmak için Ar-Ge faaliyetlerine devam ediyor.

KESBOX, savaş, doğal afet ve salgın durumlarında, bölgedeki komuta ve kontrol merkezi ile iletişim kurmayı sağlayacak tam donanımlı mobil araç geliştirdi. DLSS’te ilk kez tanıtılan Mobil Genişleyebilir Komuta ve Kontrol Merkezi, hızlı bir şekilde ilgili bölgeye intikal ederek konaklama, komuta ve yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Projeye göre her türlü aracın üzerine entegre edilebilen merkez, arazi şartlarına göre de tasarlanabiliyor.

MAĞARA DRONE’U GÖRÜCÜYE ÇIKTI

LAPİS HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ, mağara drone’u HİRO’yu ilk kez DLSS’te tanıttı. Karada ve havada ilerleyebilen hibrit itkili drone HİRO, dar ve kapalı alanlarda görev alabiliyor. Karada ilerlerken herhangi bir engelle karşılaşması halinde havalanabilen HİRO, üzerindeki haberleşme sistemleri sayesinde keşif, gözetleme, sesli uyarı ve ses dinlemesi yapabiliyor. Gündüz ve gece görüş imkanı veren HİRO’nun üzerinde daha dar alanları keşfetmek için geliştirilen yavru drone’u da bulunuyor.

LAPİS HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ’nin bir diğer projesi insansız helikopter HELLİ de DLSS’te tanıtıldı. 1 saat 15 dakika görev süresi bulunan HELLİ, 3 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor ve 15 km görev menzili bulunuyor.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYLE ÜRETİLEN AKILLI HAVAN İLK KEZ DLSS’TE TANITILDI

Sapmaz Savunma, akıllı havanını ilk kez DLSS’te tanıttı. Yerli ve milli teknolojiyle üretilen akıllı havan, önündeki kamera sistemi sayesinde belirlenmiş hedefi güdümlü bir şekilde vurabiliyor. İstenilen bir yerde tuzaklanabilen havan, otonom ve manuel kullanıma da uygun.

Norm Teknoloji, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tehditlere karşı koruyucu elbise takımını DLSS’te tanıttı.

Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen KBRN koruyucu elbise, bot kılıfı, eldiven, iç giyim ve çorap gibi ekipmanların ihracatı artıyor. KBRN Koruyucu Elbise Takımını dünyada tek çatı altında üreten ilk ve tek firma olan Norm Teknoloji; Avrupa pazarından sonra şimdi de Amerika pazarını hedefliyor.