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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ULUTEK Teknopark’a ziyaret

GÜNDEM 15.02.2024, 13:29
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ULUTEK Teknopark’a ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit ve beraberindeki heyet Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünü ve ULUTEK Teknopark’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Daire Başkanı İbrahim Karabulut ve Ar-Ge Tasarım Merkezleri Daire Başkanı Alper Kahramanca’nın da yer aldığı ziyarette, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz tarafından Bakanlık yöneticilerine teknopark faaliyetleri ve planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

DESTEK POLİTİKALARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI HEDEFLENİYOR

Ziyaret kapsamında ULUTEK’te faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile de bir araya gelerek proje yürütücülerden bilgiler alan Genel Müdür Bilal Macit ve beraberindeki heyet, ULUTEK Kuluçka Merkezi, PROMER Hızlı Prototipleme Merkezi’ni de ziyaret etti. Genel Müdür Bilal Macit, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sürdürülebilir başarıyı desteklemek öncelikli hedeflerimizdendir. Bu amaçla teknokentlerimizi yerinde inceleyerek, çalışmalarını gözlemlemek ve gelecek vizyonları ile planlarını değerlendirmek Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının verimliliği ve niteliği açısından büyük değer taşıyor. ULUTEK gibi önemli teknokentler, sadece bulundukları bölgeyle sınırlı kalmayarak, aynı zamanda ülkemizin inovasyon ekosisteminde önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, bölgede faaliyet gösteren firmaların çalışmalarını yerinde inceleyerek geri dönüşleri ve taleplerini de değerlendirme imkanı bulmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

REKTÖR YILMAZ, “ÜLKEMİZİN EN İYİ TEKNOPARKLARI ARASINDAYIZ”

Bursa Uludağ Üniversitesi olarak Türkiye’deki 23 araştırma yükseköğretim kuruluşu arasında yer aldıklarını kaydeden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise, “Ülkemizin en iyi teknoparkları arasında yer alan ULUTEK Teknopark Ar-Ge ve teknoloji üretilmesinin yanı sıra, bilimsel ve akademik çalışmaların ticari değere dönüştürülmesinde büyük katkılar sağlıyor. Daha yüksek sayıda ve nitelikte projeler üretilmesi adına sağladığı destekler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

ULUTEK, AR-GE VE İNOVASYON ALANINDA DEĞER KATIYOR

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ve beraberindeki Bakanlık yöneticilerine, teknopark bünyesinde yürütülen üniversite-sanayi iş birliği projeleri, girişimci-yatırımcı buluşmaları, Ar-Ge çalışmaları, uluslararası faaliyetler yanı sıra Ulutek’in gelişimi ve ileriye dönük planları hakkında bir sunum yapan ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz; “Başarı çıtasını her geçen yıl yükselten ULUTEK Teknopark olarak, Ar-Ge ve inovasyon merkezlerimizle bilgi ve deneyimimizi paylaşarak ülkemize değer katıyoruz” şeklinde konuştu. Girişimcilerin ve yenilikçi fikirlerin en yüksek düzeyde desteklenmesini sağlamak adına kapsamlı etkinlikler düzenleyerek, bölgedeki firmaların ihtiyaçları doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumların sunduğu desteklerden etkin şekilde yararlandıklarını da belirten Prof. Dr. Karagöz, “Bu anlamda teknoloji ve inovasyon odaklı adımlarımızda her zaman yanımızda olan Sanayi Bakanlığımıza yakın ilgileri için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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