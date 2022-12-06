Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Gaziantep'te

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Bir dizi program için Gaziantep’e gelen Bakan Yardımcısı Büyükdede, ziyarette yaptığı konuşmada, kentin vizyonunun ve ufkunun gelişmesinde Başkan Fatma Şahin faktörünün çok etkili olduğunu belirterek, “Gaziantep’i diğer şehirlere örnek gösteriyoruz.” dedi.

Başkan Şahin ise, Büyükdede’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazi şehrin güçlü bir sanayisinin olduğunu, kentin kuşaktan kuşağa aktarılan sanayi kültürü sayesinde de köklü bir ustalık alt yapısının bulunduğunu söyledi.

Görüşmede, Gaziantep’te öne çıkarılabilecek ve iş birliği yapılabilecek projeler ile yenilenebilir enerji üzerine yapılan projeler konuşuldu.

Görüşmeye, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve Gaziantep Sanayi Odası temsilcileri de katıldı.