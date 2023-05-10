Sanayi üretimi Mart'ta arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,1 azalırken, aylık bazda yüzde 5,5 oranında artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi'ni yayımladı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %5,5 ARTTI

Bu arada sanayi üretiminin aylık bazda verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Mart 2023