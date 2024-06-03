Sanayi Dönüşümü Raporu, Orta Anadolu’yu işaret etti

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM) Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için yol haritası oluşturacak “Bir Ekonomi Güvenliği Meselesi: Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü” Raporu hazırladı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, deprem riski başta olmak üzere ekonomi güvenliği açısından gerçekleştirilmesi gereken Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü projesinin geniş bir kesim tarafından dile getirildiğini, KOSAM’ın hazırladığı Raporda yer alan tespitleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da TOBB’un 80. Genel Kurulu’nda paylaştığını söyledi.KONYA (İGFA) - TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KOSAM tarafından hazırlanan “Bir Ekonomi Güvenliği Meselesi: Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü” raporunun ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük faydalar sağlayacağını vurguladı. Başkan Öztürk; Raporun, Marmara Sanayi Bölgesi”ndeki İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerini içeren sanayi tesislerinin önemli bir kısmının Orta Anadolu Sanayi Bölgesi'ndeki Aksaray, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine taşınmasının detaylı analizini içerdiğini ifade etti.

Başkan Öztürk; “Marmara Sanayi Bölgesi, Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu bölgenin doğal afetler ve diğer risklere karşı kırılganlığı, ülkenin ekonomi güvenliğini de etkiliyor. Ayrıca, nüfus yoğunluğunun ve sanayileşmenin oluşturduğu çevresel kirlilik ve trafik sorunları, Marmara Bölgesi’nin taşıma kapasitesini zorluyor. Sanayi tesislerinin Orta Anadolu’ya taşınması, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya ve adaletli gelir dağılımına katkı sağlayacak. Raporda, bu yükün azaltılmasıyla bölgenin ticaret ve sanayi sürdürülebilirliğinin artacağının da altı çiziliyor” dedi.

Marmara Sanayi Bölgesi’nin Orta Anadolu’ya taşınmasının uzun vadeli ekonomik ve çevresel faydalar sağlayarak, ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağını belirten Başkan Öztürk; “Orta Anadolu’daki şehirlerin mevcut altyapısı ve sanayicilerin deneyimleri, ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına uygun bir ortam sağlıyor. Orta Anadolu, geniş arazi olanakları, ulaşım altyapısının gelişmişliği ve iş gücü potansiyeliyle sanayinin yeniden yapılandırılması için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Bölgedeki sanayi faaliyetlerinin artması, yerel ekonominin canlanmasına, işsizlik oranlarının düşmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına olanak tanıyacak” şeklinde konuştu.

Başkan Öztürk; “Raporda, ülkenin ekonomik ve demografik yoğunluğunun tek bir bölgede konumlandırılması ve planlanmasının getirdiği risklerin detaylı analizi yer alıyor. Alt yapının geliştirilmesi, lojistik bağlantıların sağlanması ve sanayinin taşınması gibi kritik adımlar içeren bu stratejik dönüşüm, Türkiye’nin ekonomik yapısını daha dengeli ve sürdürülebilir bir temele oturtarak hem ekonomik hem de çevresel açıdan uzun vadeli faydalar sağlayacak” diyerek, KOSAM tarafından hazırlanan “Bir Ekonomi Güvenliği Meselesi: Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü” Raporunun, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir yol haritası sunduğunu söyledi.

Öztürk, “TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 80. Genel Kurul’da Rapordan önemli alıntılar yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve genel kurul üyelerine de konunun önemini aktardı. ‘Orta Anadolu hattında yeni bir sanayi havzası kurmalıyız. Bu dönüşümün Türkiye’yi geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olacağına inanıyoruz’ şeklinde konuya ve Raporumuza verdiği önemi gösteren Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.