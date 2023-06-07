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Sanatsal Üretim Fonu'nda desteklenen projeler belli oldu

GÜNDEM 07.06.2023, 09:46
Sanatsal Üretim Fonu'nda desteklenen projeler belli oldu

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı'nda Sanatsal Üretim Fonu 2. Açık Çağrı kapsamında desteklenen projeler açıklandı.ANKARA (İGFA) -  Sanatsal Üretim Fonu'nun ikinci açık çağrısı kapsamında desteklenen projeler belli oldu.

1 Şubat – 15 Mart 2023 tarihleri arasında açık olan çağrıya toplam 106 başvuru yapılan Sanatsal Üretim Fonu’ndaki başvurular, öncelikle CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı proje ekibi, daha sonra, küratör Kevser Güler, Tarabya Kültür Akademisi Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Çiğdem İkiışık, İstanbul Bienali İletişim ve Operasyon Koordinatörü Pelin Kuş ve küratör Başak Doğa Temür tarafından değerlendirildi.

Destek verilecek projelerde, 25 - 45 yaş arasında olan, görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların başvurularına açık olan Sanatsal Üretim Fonu yararlanıcılarına, kültür-sanat alanından ve akademik çevreden yetkin isimlerin danışmanlığında geliştirecekleri eserler ile desteklenen sanatçılara yeni eserler üretme olanağı sağlanmasının yanı sıra deneyim paylaşımı, ağ kurma ve sanat dünyasına erişim için alan oluşturulmasını hedefleyen projelere öncelik tanındı..

DESTEKLENEN PROJELER ŞÖYLE:

Liste proje başlığı, sanatçı adı ve faaliyet şehrini içerir, proje adına göre alfabetik olarak hazırlanmıştır.

26 km / Yeliz Selvi Gölpunar - Şanlıurfa
  ara[o]da / Melt Studio - Ankara
  Aşın Söyledikleri: Kem Gözlere Dikkat Et; Neşeli Yaşa! / Burcu Günay - Bolu / Hatay
  Dionisos Şenliklerinden Hıdrelleze Anadolu Halk Takvimi - Doğa Defterleri / Erdal Demir - Artvin
  İkilemeler / Ezgi Yakın - İzmir
  İnce Hava / Cemil Batur Gökçeer - İstanbul / Hatay / Antalya / Ankara
  Kısır Gecesi / Özkan Işık - Düzce
  Kullanma Kılavuzu / Özge Akdeniz- İstanbul
  Negatif Alan - Yokluğu Görünür Kılmak / Sadık Arslan - Iğdır / Hatay / Kahramanmaraş
  Orada / Zeynep Gürler - Düzce
  Replikalar / Sidar Alışık -Mardin / Antalya
  Sesimi Duyan Var mı? / Gözde Mulla - Ankara / Hatay
  "Sevgi"li Hafızamız / Kenan Özcan - İstanbul
  Simbiyoz / MARUZ - Kayseri
  Sinope'de Bir Flanöz / Azize Reva Boynukalın - Sinop
  Yuva Sergisi / Yuva Art Collective  -İstanbul

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