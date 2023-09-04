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Sanatsal Üretim Fonu için 3. Açık Çağrı başvuruları başladı
GÜNDEM 04.09.2023, 17:34
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı son açık çağrısını Sanatsal Üretim Fonu için yaptı. Söz konusu fona son başvuru tarihi 4 Ekim 2023.ANKARA (İGFA) - Görsel sanatlar alanındaki sanatçılara açık olan Sanatsal Üretim Fonu kapsamında desteklenen başvuru sahiplerine, proje fikirlerini gerçekleştirirken çalışmalarına destek olacak mentorlar eşlik edecek.
Program, Ankara, İstanbul ve İzmir'in ötesinde geniş bir coğrafyada sanatçıları odağına alıyor.
Sanatsal Üretim Fonu için başvurular başladı ve 4 Ekim 2023, Çarşamba günü saat 18:00’de sona erecek.
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|3
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|4
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|18. Tuzlaspor
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|1. M.City
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|2. Tottenham
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|6. Brighton
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|7. Crystal Palace
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|15. Wolves
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|17. Sheffield United
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|18. Everton
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|19. Luton Town
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|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|12
|2. Girona
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|10
|3. Barcelona
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|10
|4. Atletico Madrid
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|5. Athletic Bilbao
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|6. Cadiz
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|7. Real Betis
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|7
|8. Real Sociedad
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|6
|9. Deportivo Alaves
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|6
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|6
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|6
|12. Rayo Vallecano
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|6
|13. Celta Vigo
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|4
|14. Getafe
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|15. Villarreal
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|16. Granada
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|17. Mallorca
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|18. Las Palmas
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|2
|19. Almeria
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|20. Sevilla
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