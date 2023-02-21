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Sanatçı Delen: Bingöl afet kapsamına alınsın!
GÜNDEM 21.02.2023, 12:09
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremin ardından Bingöl’de de bazı köylerde hasar meydana geldi. Sanatçı Abdurahman Delen, "Bingöl de afet kapsamına alınsın" çağrısında bulundu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Bingöl’de de birçok köyde yıkım olduğunu bu nedenle afet kapsamına alınması gerektiğini söyleyen Abdurrahman Delen, özellikle kırsal alanda birçok köyde yıkım olduğunu belirterek, bu nedenle Bingöl'ün 12. il olarak afet kapsamına alınmasını istedi.
Hatırlanacağı gibi, son olarak Elâzığ’daki yıkımlar göz önüne alınarak 11. İl olarak afet kapsamına alınması kararlaştırılmıştı.
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