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"Sanat İhtisas Merkezi Türkiye’nin en büyük dönüşüm projesidir"

GÜNDEM 09.03.2024, 16:45
"Sanat İhtisas Merkezi Türkiye’nin en büyük dönüşüm projesidir"

SEKA Kültür Havzası’nın ilk eseri olan ve tarihi Taşlı Değirmen’den dönüştürülen Sanat İhtisas Merkezi, Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete girdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, SEKA Kâğıt Fabrikası içinde yer alan tarihi Taşlı Değirmen yapısını Sanat İhtisas Merkezi’ne dönüştüren projesini tamamladı. Aynı zamanda SEKA Kültür Havzası’nın ilk eseri olan Sanat İhtisas Merkezi, Dünya Emekçi Kadınlar Gününün kutlandığı 8 Mart Cuma günü hizmete girdi. Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu alan kentin Sanat Galerisi yönündeki önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Burası bir endüstriyel dönüşüm projesi ve Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar büyük bir endüstriyel dönüşüm projesi yok” dedi.

AÇILIŞA KATILDILAR

Kocaeli’nin en büyük sergi alanı unvanını taşıyan merkez, tarihi dokusu içinde kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkı sunacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Gökmen Mengüç, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Burhan Akçin ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

KONUKLAR İÇİN TSM KONSERİ

Konuklar yağmur nedeniyle merkezin önünde kurulan çadıra davet edildi.

Açılış öncesinde bu alanda Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmenlerinden Tuğçe Erenci’ye klasik kemençede Pınar Çaki, kanunda Prof. Ayşegül Kostak Toksoy, ud’da Buse Sever ile ritimde Nurcan Betül Arisoy eşlik etti. Konserin ardından Başkan Büyükakın kadın sanatçılara çiçek takdim ederek kutladı.

8 MART’I KUTLAYARAK BAŞLADI

Başkan Büyükakın, konserin sonunda konuklara yönelik bir selamla konuşması yaptı. Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başlayan Başkan Büyükakın, daha sonra SEKA Kültür Havzası ve açılışı gerçekleştirilen Sanat İhtisas Merkezi ile ilgili bilgi aktardı.

BÖYLE BİR DÖNÜŞÜM PROJESİ YOK

1 milyon metrekare alana sahip olan SEKA arazisi içinde SEKAPark da dahil olmak üzere yapılan çalışmaları anlatan Başkan Büyükakın, “Bugün açılışını yapacağımız alan ise SEKA Fabrikası içindeki Taşlı Değirmen bölümü. Burada Büyükşehir Konservatuvarımız ve Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğümüzün birimleri olacak. Bu alan kentin Sanat Galerisi yönündeki önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Burası bir endüstriyel dönüşüm projesi ve Türkiye’nin hiçbir yerinde bu kadar büyük bir endüstriyel dönüşüm projesi yok” dedi.

KENT MİRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Başkan Büyükakın endüstriyel dönüşüm projelerinin bir kent için son derece büyük önem taşıdığına da dikkat çekerek, başta Almanya olmak üzere Avrupa’da birçok ülkenin bu yönde çalışma yaptığını söyledi. Kendilerinin de SEKA arazisi içindeki endüstriyel dönüşüm projelerine hayat verdiklerini kaydeden Başkan Büyükakın, “SEKA’nın içindeki makineler, matbaa makineleri duruyor. Bunlar bir kent için önemli miraslar.  Bu mirasları yaşatmaya devam ediyoruz. SEKA Kültür Havzası içinde açtığımız SEKA ihtisas Merkezi’mizi de verdiğimiz söz çerçevesinde açıyoruz. Buraya gözünüz gibi bakmanızı ve her an canlı tutmanızı rica ediyorum” şeklinde konuştu.

PROF. DR. HÜLAGÜ’DEN TEŞEKKÜR

Başkan Büyükakın’ın ardından konuşan Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hülagü de sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı. Prof. Dr. Hülagü, Başkan Büyükakın ve ekibine Kocaeli’ne endüstriyel dönüşüm projesiyle kazandırılan SEKA Kültür ihtisas Merkezi için teşekkür etti.

VATANDAŞLARLA MERKEZİ GEZDİLER

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın ve beraberindekiler çadırdan merkezin içine geçerek eğitim alanlarında incelemelerde bulundu. Açılışta sanat merkezinin ilk sergisi sanatseverlerle buluştu. Ebru sanatçısı İlker Selimler ve Sevgi Şen farklı usullerle gerçekleştirdikleri eserlerini sergiledi. Sergide; geleneksel ebru teknikleri ile hazırlanmış eserler, ebru kâğıdının üstüne birden fazla baskı yaparak desen elde edilen Akkase Ebru çalışmaları, ayet ve hadislerle hazırlanan ebru çalışmaları yer aldı. Sanatla estetiğin uyumuyla şekillenen toplam 70 eser alanda sergilendi.

MODA AKADEMİSİ’NDEN ÖZEL SERGİ

Bunun yanı sıra merkez içinde yer alan Moda Akademisi açılışa özel olarak, prova mankenlerinin üzerinde rengârenk kumaş çalışmaları, kalıp çalışmalarını sergiledi. Sıfır Atık Festivali’nde de yer alan Dilek Hanif imzalı kostümler de sergide yer aldı.

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞAN MERKEZ

SEKA Sanat İhtisas Merkezi; eğitim ve sergi alanı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Merkez içinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı Konservatuvar Müdürlüğü ile Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan eğitim alanlarında geleneksel eğitim metotlarının ötesinde dinamik, gelişen, çok boyutlu ileri seviye eğitimler verilecek.

7 AYRI ATÖLYE

Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın Geleneksel ve Güzel Sanatlar Bölümlerinin eğitimleri merkez içindeki 7 ayrı atölyede gerçekleştirilecek. Güzel Sanatlar Bölümü’nün; resim, çocuk resim, seramik ve çini ile Geleneksel Sanatlar Bölümleri’nin; Hüsn-i Hat, Ebru, Kat’ı, Tezhip ve Minyatür branş dersleri Seka Sanat İhtisas Merkezi’nin çatısı altında verilecek. Ayrıca oluşturulan özel bir atölyede müzik provaları yapılacak.

MODA AKADEMİSİ

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ise tesiste Moda Akademisi ile yer alacak. Moda Akademisi; dokuma, tasarım, modelistlik, dijital tasarım, drapaj ve dikiş olmak üzere 6 ayrı atölyede faaliyetlerini gerçekleştirecek. Dünya trendlerine uygun sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte verilen eğitimlerle tasarımdan üretime; hazır giyim sektöründe alanında uzman kursiyerler yetiştirmenin amaçlandığı Moda Akademisinde temel karakalemden koleksiyon oluşturmaya kadar baştan sona geleneksel eğitim metotlarının ötesinde ileri seviye eğitimler verilecek..

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