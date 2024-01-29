Son Dakika

Sanal devriyeler göz açtırmıyor... Sibergöz'den 64 gözaltı

GÜNDEM 29.01.2024, 18:33
Sanal devriyeler göz açtırmıyor... Sibergöz'den 64 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik düzenlediği Sibergöz operasyonda 64 şüphelinin yakalandığını duyurduy.ANKARA (İGFA) - Sanal devriyeler nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde göz açtırmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-20” operasyonları düzenlendi.

64 şüphelinin; araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları “Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit etti.

2️⃣0️⃣ İlde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-20” Operasyonlarında 6️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️… pic.twitter.com/nP1ley5IG0— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 29, 2024

Düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başarılı Sibergöz Operasyonu'nun detaylarını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ali Yerlikaya, kahraman polisleri tebrik etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 57
3. Trabzonspor 23 40
4. Beşiktaş 23 36
5. Antalyaspor 23 34
6. Rizespor 23 35
7. A.Demirspor 23 31
8. Başakşehir 23 30
9. Kayserispor 23 30
10. Kasımpasa 23 29
11. Sivasspor 23 29
12. Ankaragücü 23 28
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Gaziantep FK 23 26
16. Hatayspor 23 25
17. Karagümrük 23 24
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 27
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Şanlıurfaspor 20 20
15. Adanaspor 20 20
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 22 55
2. Real Madrid 21 54
3. Atletico Madrid 21 44
4. Barcelona 21 44
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 20 26
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 21 26
13. Rayo Vallecano 21 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 21 11
20. Almeria 22 6