Samsun kentsel probleme neşter vurdu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Subaşı Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Başkan Demir, “Kırsal ve yatay kalkınmayı hedefleyen, kentsel problemlere de neşter vuran teknik bir belediyeyi hedefledik.SAMSUN (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Samsun'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı. Subaşı Meydanı ve Yeraltı Mekanik Otopark Projesi ile birlikte 17 açılış ve 2 temel atma programı Subaşı Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Ahmet Demircan, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

BAKAN KURUM’A TEŞEKKÜR

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Bunu daha nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Sizin bakanlığınızla çalışmaktan büyük keyif alan bir şehiriz. Kentsel problemleri en fazla olan kentlerden biriydik. Bu konuda çok büyük bir çalışma yaptık. Samsun'un bu köklü sorunlarını çözmek için acele bir program hazırladık. Özellikle kırsal ve yatay kalkınmayı hedefleyen, kentsel problemlere de neşter vuran teknik bir belediyeyi hedefledik. Sanıyorum Türkiye'nin en şanslı belediye başkanlarından biri benim. Bu şehirde Çevre Şehircilik Bakanlığımızın elinin değmediği bir proje yok Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım” dedi.

YERLİ YAZILIMLA YAPILDI

Konuşmasına “Şu anda Samsun'un en önemli tarihi yerlerinden birindeyiz” diyerek devam eden Başkan Mustafa Demir, “Buraya Subaşı Meydanı deniyor. Abdülhamit Han'ın hatırası var burada. İşte kendi cebinden yaptırdığı çeşme. İsmini bu çeşmeden alıyor bu meydan. Burası Samsun'un en kıymetli, en merkezi yeri. Ama burada otopark sorunu vardı. Size de konuyu arz ettiğimizde ‘çok güzel olur’ dediniz. Hemen projelendirdik. Yerin altında 142 araçlık bir otopark alanı oluştu. Tamamen mekanik sistem. Yerli yazılım. Tamamen Türk mühendisliği ve sizlerin de maddi katkıları ile bugün hizmete açıyoruz” dedi ve şunları söyledi:

ANAKENT İŞ MERKEZİ KAMULAŞTIRILDI

“Burası bir semboldür. Canik'te, Kıran'da, Sanayi'de. Her bir noktada kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. Bu projelerle birlikte siz Samsun'da Kentsel Dönüşüm sorununu tarihe gömüyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Saathane'yi gördünüz. Orada hem maddi hem manevi büyük katkılarınız var. Belediye Hizmet binasının maketini gördünüz. Yılbaşından önce orayı yıkıyoruz. Altına otopark üstündeki o mağazaları ihya edeceğiz. Orada da katkılarınızı ifade ettiniz. Anaket İş Merkezi'ni kamulaştırdık. Orası için şu anda müthiş bir proje hazırladık.”

TÜM ALT YAPI SORUNU 2023'E BİTİYOR

Kırsal alandaki tüm altyapı çalışmalarını 2023 sonuna kadar bitireceklerini de ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “401 mahallede hiç su yoktu. 2023 sonunda da tamamını çözmüş olacağız. Su kaynağı kaç kilometre ötede olursa olsun bulup getiriyoruz. Samsun'da mahallesinde, evinde, insanımız su problemi yaşamayacak. Kendi ekiplerimiz ile çalışıyoruz. 2023 sonuna 946 mahallenin altyapısını bitiriyoruz. En dar yolumuz 6.5 metre. Yeniden yapıyoruz. Köy yollarımız ilçe yolları gibi oldu” ifadelerini kullandı.