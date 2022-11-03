Samsun İlkadım'da ahırlara zabıta müdahalesi

Samsun'da İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri özellikle kent merkezinde ve yerleşim alanlarında güvenliği tehlikeye atan başıboş hayvanlara ve hayvan yetiştiricilerine yönelik denetim gerçekleştirdi.SAMSUN (İGFA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapıldığı tespit edilen 20 ahıra zabıta tembihnamesi’ndeki uyulması gereken kuralları anlatan ve 15 günlük uyarı tebligatı yazan ekipler denetimlerini gün boyu sürdürdü.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, Kavacık, Tepecik, Kıran, Kalkanca mahallelerinde müteahhitlerin yeni yaşam yerlerine yatırımlarını yaptıklarını belirterek, bu alanlarda hayvan ahırı yapan vatandaşlara 'bu işi bitirin' denildiği halde çeşitli bahaneler sunarak gün istediklerini öne sürdü.

3 yıldır yapılaşmanın kırsal olan mahallelerimizde yapılması için mücadele ettiklerini belirten Sarı, "Taviz verdikçe, maalesef bu işi meslek haline getiren vatandaşlarımız bunu suistimal ediyorlar. Şu an bile yaylalardan gelenler var. İlçemizin sıcak iklim koşullarının verdiği rahatlığı fırsata çevirip çevremizde gün geçtikçe çoğalıyorlar. Haliyle kötü görüntü,koku,hayvanların koruyuculuğunu yapan köpekler yönünden vatandaşlarımız şikayetçi oluyorlar. Bu konuda bugünkü denetimimizle ciddi bir adım attık. Ekiplerimiz tek tek hayvan yetiştiricilerini ziyaret ederek yasal uyarılarda bulundu. Konut alanları içinde ve mahalle aralarında bu işi ısrarla devam ettirmek isteyenlere kurallara uymayanlara cezai işlem sonrası ahırlarını mühürleme, yada yıkama kararı yönünden yaptırım yapacağız” diye konuştu.