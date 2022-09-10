Samsun'da 109 'can' kurtarıldı

Samsun’da 1 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar, sezonu kapattı. Ekipler tarafından sezon boyunca 109 kişi ölümün kıyısından kurtarıldı. 2 vatandaş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl yüzlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda hizmet veren cankurtaranların 2022 sezonunun görev süresi 7 Eylül Çarşamba günü itibariyle sona erdi.

Cankurtaranlar 9 ATV ve 2 zodyak botu ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için çalıştı. Sahillerde kurulan kulelerde sürekli teyakkuz halinde gün sonuna kadar nöbet tutan ekipler, 109 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

SIKI EĞİTİMDEN GEÇTİLER

Sezon öncesi dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve standartlarına uygun olarak Samsun sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

91 CANKURTARAN SEZON BOYUNCA HAYAT NÖBETİ TUTTU

Atakum'da 87, Yakakent'te 10, Terme'de 4, 19 Mayıs'ta 4, Tekkeköy'de 2 ve Alaçam’da 4 kişi olmak üzere toplam 111 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Sezon öncesi eğitimlerle hazırlanan toplam 91 cankurtaran, sezon boyunca denizde boğulma tehlikesi geçiren 111 vatandaşa anında müdahale etti. 109 kişi boğulmaktan kurtarıldı. 2 vatandaş ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Başkanımız Mustafa Demir’in talimatları ve çizdiği vizyon doğrultusunda Atakum başta olmak üzere Terme'den Alaçam sahillerine varıncaya kadar cankurtaranlarımız, yaz sezonu boyunca vatandaşlarımızı korumak için canla, başla çalıştı. Denizin çok dalgalı olduğu, rip akıntılarının yaşandığı tehlike arz eden durumlarda anonslarla vatandaşlarımızın denize girmelerine izin vermedik. Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlarımıza anında müdahalede bulunduk. Sezon boyunca maalesef iki can kaybı yaşandı. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.