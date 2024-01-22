Samsun'da 1 tonu aşkın etil alkole 'Çengel'!

İçişleri Bakanlığı'nca, Samsun’da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen "Çengel-6" operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Vatandaşların can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edeceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran 2 kişinin suçüstü yakalandığını açıkladı. ,

Bakan Yerlikaya, operasyonda ele geçirilen 1 ton 56 litre etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1749295397724438547