Şampiyonluk voleybol taleplerini arttırdı!

Milli Takımın şampiyonluğu voleybol kursu aramalarını yüzde 700 artırdı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Kadın Voleybol Takımı’nın uluslararası arenada ardı ardına kazandığı tarihi zaferlerin ardından, ülkemiz gençlerinin voleybola ilgisi gün geçtikçe artıyor.

Hizmet platformu Armut'ta voleybol özel ders taleplerini incelediğinde, milli takımın başarılarının özel ders taleplerini arttırdığı gözlemlendi.

MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONLUĞU, TALEPLERİ YÜZDE180 ARTIRDI

Türkiye kadın voleybol takımı, dünya genelinde en iyi 16 takımın yarıştığı milletler liginde her yıl yeni bir başarı elde ediyor.

Özellikle liglerin olduğu dönemde bu ilgi tavan yapıyor. Bu yıl ise Milletler Ligi’nden şampiyonlukla dönen kadın voleybol takımımız, genç sporcu adaylarının voleybol aşkını adeta körüklüyor. 2023 yılının Temmuz ayında tüm voleybol özel ders ve kurs servis aramaları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde180, 2023 Ağustos ayına göre ise yüzde 170 oranında artıyor.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUYLA REKOR TALEP: YÜZDE 700 ARTIŞ

Avrupa şampiyonu olan Milli Takımın etkisiyle Eylül ayında taleplerin rekor hızla artmaya başladığını belirten platform yöneticileri, ebeveynlerin, çocukları için en doğru voleybol kursu bulmak amacıyla tercih ettiklerini söyledi.

Milletler Ligi zaferiyle hız kazanan voleybol kurs ve özel ders servis trendlerinin Eylül ayının sonunda bir önceki yıla göre yüzde 700 büyümesi bekleniyor.