SAMEK’in el emeği göz nuru eserleri görücüye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl binlerce vatandaşa eğitim veren SAMEK’lerde yıl boyunca hazırlanan birbirinden güzel eserler, 7 farklı ilçede açılacak sergilerle vatandaşların beğenisine sunulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yıl sonu heyecanı yaşanıyor. 12 kurs merkezi ve 65 farklı alanda eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca birbirinden güzel ve sanat dolu butik eserler ortaya çıkardı.

Eğitim sezonu bitiminde ise bu eserleri vatandaşlarla buluşturmak için 7 farklı ilçede sergi organizasyonu planlandı.Sosyal belediyecilik anlayışıyla organize edilen etkinliklerde, kursiyerlerin yıl boyunca üzerinde çalıştığıel emeği göz nuru eserleri görücüye çıkacak.

Güzel sanatlar, el sanatları, dil eğitimleri, sosyal ve kültürel eğitimler, bilgisayar eğitimleri, mutfak eğitimleri ve geleneksel sanatlar olmak üzere 7 farklı başlıkta açılacak olan sergiler sanatseverlere birbirinden güzel eserler sunacak. Gerçekleştirilecek yılsonu sergi programları SAMEK merkezlerinde yapılacak.

Sergi programları şu şekilde:

SAMEK / Akyazı: 24 Mayıs 2024 Cuma Saat 16.00 SAMEK Sapanca: 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat 11:00 SAMEK Arifiye: 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat 14:00 SAMEK Karaman ve Mahalle Merkezleri: 4 Haziran 2024 Salı Saat 14:00 SAMEK Karasu: 11 Haziran 2024 Salı Saat 11:00 SAMEK Kocaali 11 Haziran 2024 Salı Saat 14:00 SAMEK Geyve 13 Haziran 2024 Perşembe Saat 14:00