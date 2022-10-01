Şalpazarı ve Beşikdüzü'ne can suyu geliyor

Şalpazarı ve Beşikdüzü’nün 27 mahallesini kapsayan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmaları devam ediyor. Sahada incelemelerde bulunan Ataman, “İlçelerimizin 100 yıllık su sorunu tarih olacak” dediTRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi şehrin genelini sağlam altyapı, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor. 18 ilçenin tamamında dev eserler bırakan Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü iki ilçenin daha yıllardır devam eden içme suyu sorununa son veriyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, daire başkanları ve yüklenici firma yetkilileri ile proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

TARİHİ METRAJLARA ULAŞTIK

Görev süreleri boyunca şehrin her bir köşesine altyapı ve içme suyu hizmetleri götürdüklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, “TİSKİ Genel Müdürlüğümüz 42 ay gibi bir sürede 18 ilçemizin tamamında 1 milyon 938 bin metre içme suyu, 186 bin metre kanalizasyon ve 28 bin metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Bu Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir imalat rakamıdır. Başta Genel Müdürümüz Ali Tekataş olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum” dedi.

80 MİLYON TL BEDELLİ

Şalpazarı ve Beşikdüzü’nü de sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturacak projenin hızla devam ettiğini ifade eden Ataman, “Şalpazarı-Beşikdüzü Grup İçme Suyu Projesi ile Beşikdüzü ile Şalpazarı ilçelerinin yıllardır yaşadığı sağlıklı içme suyu sorununu kapsamlı bir şekilde çözüyoruz. 80 milyon TL gibi ciddi bir bütçe ile hayata geçireceğimiz yatırımımızla Şalpazarı ilçemizin 15, Beşikdüzü ilçemizin 12 mahallesine sağlıklı içme suyu sağlamış olacağız. 2023 yılına kadar tamamlanacak olan proje sayesinde iki ilçemizin asırlık su ihtiyacını karşılamış olacağız” diye konuştu.

27 MAHALLE YARARLANACAK

Grup İçme Suyu Projesi tamamlandığında Şalpazarı ilçesine bağlı; Akkiriş, Çamkiriş, Dorukkiriş, Gölkiriş, Çamlıca, Çarlaklı, Doğancı, Düzköy, Gökçeköy, Kalecik, Kasımağzı, Karakaya, Simenli, Sütpınar, Turalıuşağı mahalleleri ile Beşikdüzü ilçesine bağlı; Ağaçlı, Bozlu, Gürgenli, Hünerli, Çıtlaklı, Dağlıca, Duygulu, Takazlı, Yeşilköy, Beşikdağ, Vardallı, Zemberek mahalleleri daha sağlıklı içme suyuna kavuşacak.