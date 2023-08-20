Salim Şen, Genel İş Merkez Yönetim Kurulu’nda

DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen 18-19 Ağustos tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Genel İş Genel Kurulu genel kurulunda merkez yönetim kuruluna seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Remzi Çalışkan’ın Genel Başkan seçildiği kongrede yönetim kurul şu isimlerden oluştu:

Çetin Çalışkan, Ali Haydar Kara, Salim Şen, Hüseyin Yaşar Gündoğdu, Faruk Saral, Adil Çiftçi.

Şen yaptığı paylaşımda, DİSK/Genel-Sendikası Genel Kurulunda delegelerin teveccühü ile Genel Yönetim Kuruluna seçildiğini belirterek, "2012 yılında çıktıkları bu yolda “Yürü başkan seninleyiz” diyerek bu güne kadar beni aralıksız destekleyen değerli Trakya Genel-İş üyesi arkadaşlarımızla verdiğimiz mücadele 140 bin üyemizle birlikte devam edecek. Döktüğünüz alın teri, verdiğiniz mücadele mutlaka karşılık buluyor" ifadelerini kullandı.