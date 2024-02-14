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Salihli’ye Bozdağların zirvesinden doğal kaynak suyu

GÜNDEM 14.02.2024, 13:34
Salihli’ye Bozdağların zirvesinden doğal kaynak suyu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Salihli Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu daha sağlıklı ve yüksek verimde Salihli ilçe merkezine taşımak amacıyla döşenecek olan 7 kilometrelik çelik isale hattında yürütülecek olan çalışmaları yerinde inceledi. 100 Milyon TL bedelle yapılacak olan çelik isale hattında ilk sembolik kaynağı yapan Başkan Ergün, “Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu daha sağlıklı ve yüksek verimde Salihli ilçe merkezine taşımak için 1980’li yıllarda döşenen mevcut hattın yerine 7 kilometre yeni isale hattı döşeyeceğiz. Salihli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu daha sağlıklı ve yüksek verimde Salihli ilçe merkezine taşımak için 1980’li yıllarda döşenen mevcut hattın yerine 7 kilometre yeni isale hattı döşeyecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün de çalışmaları yerinde inceleyerek ilk sembolik kaynağı yaptı. Başkan Cengiz Ergün, “Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu daha sağlıklı ve yüksek verimde Salihli ilçe merkezine taşımak için 1980’li yıllarda döşenen mevcut hattın yerine 7 kilometre yeni isale hattı döşeyeceğiz. 31 Ocak tarihinde boru alım ihalesi yapılan ve 27 Şubat’ta yapım ihalesi gerçekleşecek olan Salihli Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu Salihli merkeze getirerek tüm vatandaşlarımıza doğal kaynak suyu temin edeceğiz. Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Salihli’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

“SALİHLİ’NİN SU SORUNU TAMAMEN BİTECEK” Cumhur İttifakı Salihli Belediye Başkan Adayı ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Bahçecik Doğal Kaynak Suyu yıllardan beri Salihli’mizin belli bir kısmını besleyen ve Ph değeri çok yüksek olan bir su. Döşenecek olan yeni borularla Bahçecik Doğal Kaynak Suyu’ndan şehrimizin tamamın faydalanacak. Yapılacak olan bu çalışmayla Salihli’nin su sorunu tamamen bitecek. Cengiz Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ederiz” dedi.

100 MİLYON TL’LİK DEV YATIRIM MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu daha yüksek verimde ilçe merkezine taşımak amacıyla 7 kilometrelik çelik isale hattı çalışması gerçekleştireceğiz. Çok uzun bir süreçten geliyoruz. İlk olarak kaynaklarımızı ölçtük, tahsislerini aldık ve son olarak gerekli izinleri aldıktan sonra 22 Milyon TL bedelle boru alım ihalemizi de gerçekleştirdik. 27 Şubat tarihinde ise yapım ihalemiz var. Toplamda 100 Milyon TL’yi geçecek dev bir yatırım olacak. Salihli’nin üçte birine yakını doğal kaynak suyunu kullanıyor ama artık Salihli ilçe merkezinin tamamına Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu temin edeceğiz. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz” dedi.

“ÖZLENEN BOZDAĞ SULARINI SALİHLİ’MİZE KAVUŞTURACAĞIZ” Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Salihli Bahçecik Doğal Kaynak Suyunu Salihli ilçe merkezine taşımak amacıyla 31 Ocak tarihinde boru alım ihalesini gerçekleştirdik, 27 Şubat’ta ise yapım ihalesi var. Süreç tamamlandığında 100 milyon TL’yi geçen bir yatırım bedeliyle imalat çalışmalarımıza başlayacağız. Hattımızı yenileyerek, özlenen Bozdağ sularını Salihli’mize kavuşturacağız” dedi.

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