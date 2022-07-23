Saliha Erdim'den 'baba' mesajlar

Kocaeli Büyükşehir’in ailelere yönelik düzenlediği ‘Ailem Kocaeli Buluşmaları’nın konuğu bu kez uzman aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ailelere yönelik olarak organize ettiği ‘Ailem Kocaeli Buluşmaları'nın 3.’sün Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde yapıldı. Bekir Develi’nin sunumunda gerçekleşen söyleşi yaklaşık 3 saat sürdü. Söyleşiye uzman aile danışmanı ve yazar Saliha Erdim konuk oldu Aileler söyleşiyi dinlerken, çocuklar da eğlenceli oyunlar ile keyifli dakikalar geçirdi.

Büyük bir kalabalık kitlesi ile karşılaşan Saliha Erdim, “Bu dünyada ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir ömürde iyi iz bırakarak, iyi insan olarak yaşamayı Cenabı Hak her zaman nasip etsin” diyerek sözlerine başladı. Bekir Develi’nin "Baba ne ifade eder?" sorusuna Saliha Erdim, “Evin temeli, eğer bir çadır düşünürsek çadırın orta direği, çocuk açısından ise sırtını dayadığı, güvendiği, inandığı dağları, baba kuşatan, kendisinin varlığı ile hayata tutunduğumuz istisna insandır” diye konuştu.

Çocuğun en derin köklerinin annesi ve babası olduğunu ifade eden Erdim, "Çocuk için en önemli husus annesi ve babası arasındaki duygusal bağdır. Önce gönülden gönüle yol yapın. Yol olmazsa yolcu olamazsın" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Herkes kendi kıymetini bilmeli, bizler de eşlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Allah’tan dolayı kıymet bildiğimizde, Allah o kıymet bilenin hakkını verir" sözleriyle söyleşiyi bitirdi. Söyleşinin sonunda Gebzeliler, Bekir Develi ve Saliha Erdim’e sorular sordu. Bekir Develi ve Saliha Erdim’e çiçek takdimi ile program sona erdi. Programında çocuklar için de özel güvenli alanlar oluşturuldu, yüz boyama, figür boyama, eğlenceli atletizm gibi çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Ailem Kocaeli Buluşmalarının ilkine ‘Bağırmayan Anneler ve Babalar’ adı altında; neden bağırıyoruz, bağırmamak için bir dakika mola, bağırmadan çocuk yetiştirmenin yolları konularıyla Hatice Kübra Tongar katılmıştı. Ailem Kocaeli buluşmalarının ikincisinde ise ‘En Kıymetli Vazife Annelik’ konusu ile Merve Gülcemal, Kocaelililerle bir araya gelmişti. Ailem Kocaeli Buluşmaları, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü.

SIRADA KANDIRA VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ailem Kocaeli Buluşmalarının 4.’sü Kandıra’da Namazgah Tema Park alanında 29 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da gerçekleşecek. Bekir Develi ve yazar Saliha Erdem’le yeniden düzenlenecek programın konusu ise ‘Ailede Anlayışlı ve Anlaşılır Olmak’. Konu ile ilgili 318 27 25 nolu telefondan detaylı bilgi için alınabilir.