Salih Zeki Altın: "Türkiye 'Zafer'e yürüyecek"

İstanbul’un en genç il başkanı olan Salih Zeki Altın, Zafer Partisi'yle ilgili iddiası yüksek sözler sarf etti.İSTANBUL (İGFA) - Daha önce Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Trabzon’un Of ilçesinde doğan Salih Zeki Altun ekim ayı başında İstanbul il başkanlığına atanmıştı. Evli ve 35 yaşındaki genç iş insanı 3 hafta içinde yönetimini kurarak tüm enerjisini teşkilatı olmayan İlçeler için harcıyor.

Zafer Partisi’nin en büyük ve çok ses getiren projesinin de mimarı olan Salih Zeki Altun, iktidara gelir gelmez Beştepe'feki külliyeyi ; Türkiye Bilimler Akademisi, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Yüksek Kurumu ve TÜBİTAK’A tahsis edilerek Atatürk Orman Çiftliği arazisinde kurulan tesisi kendilerine bırakacak.

İstanbul’daki yapılanmadan bahseden Başkan Altun; “İstanbul’umuz ülkenin en büyük kozmopolit şehri. 15 milyonu geçen bir nüfus yapısı var. Her mahallemizde teşkilatlanma çalışması yürütüyoruz. Önceliğimiz gençlerimiz. İl Başkanlığı bünyesinde gerçek anlamda bir siyaset akademisi kazandırarak gençleri bu çatı altında toplamayı düşünüyoruz. Üniversite gençliğinin sorunları bizim kırmızı çizgimizdir, sorunları çözecek ideal kadrolar Zafer Partisi dinamikleridir. İstanbul’un üstündeki kara bulutları dağıtmak için sahaya hızlı bir iniş yaptık. Allah bizleri vatandaşlarımıza karşı utandırmasın.” dedi.